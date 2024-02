Braunlage. Die Harzer Falken sind dem Hauptrunden-Titel ganz nah. Gegen Schlusslicht Wunstorf lassen es die Braunlager ordentlich krachen, gefeiert wird aber auch der Gegner.

Die Harzer Falken sind in der Eishockey-Regionalliga Nord ganz nah dran am Hauptrunden-Titel. Nach dem 17:1 (4:0, 5:0, 8:1)-Kantersieg gegen das Schlusslicht ERC Wunstorf Lions fehlt den Braunlagern nur noch ein Erfolg - den wollen sie am Sonntag ab 18.30 Uhr im letzten Spiel vor heimischer Kulisse gegen die Weserstars Bremen eintüten. Gegen die Wunstorfer zeigten sich die Schützlinge von Trainer Jozef Potac nicht nur torhungrig, auch die Fans bewiesen ein feines Gespür.