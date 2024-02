Bad Harzburg. Die HSG Bad Harzburg feiert ihren 50. Geburtstag und schenkt sich ein Bundesliga-Testspiel. Die Teams aus Hannover und Leipzig begeistern prompt.

Es sollte eine große Geburtstagssause werden - und genau so ist es gekommen! Die HSG Bad Harzburg hat sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen ein ganz besonderes Geschenk gegönnt, in der heimischen Deilich-Halle fand ein Bundesliga-Testspiel statt. 350 begeisterte Zuschauer vor komplett ausverkauftem Haus sahen ein temporeiches Spiel, am Ende setzten sich die Recken Hannover mit 31:30 gegen den SC DHfK Leipzig durch.