Braunlage. Falken-Stürmer André Gerartz glänzt in der Eishockey-Regionalliga Nord gegen den Hamburger SV mit einem Viererpack, zeigt sich aber bescheiden.

Die Harzer Falken haben in der Eishockey-Regionalliga Nord schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach der unerwarteten Niederlage bei den Weserstars in Bremen ließen die Braunlager im zweiten Wochenendspiel keine Zweifel aufkommen. Gegen den Hamburger SV setzte sich die Mannschaft von Coach Jozef Potac locker mit 8:2 (3:1, 4:1, 1:0) durch, als vierfacher Torschütze glänzte André Gerartz. Doch es gibt auch Sorgen.