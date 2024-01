Herzberg. In der Handball-Verbandsliga der Herren unterliegt die HSG Oha dem Tabellenzweiten HSG Plesse-Hardenberg deutlich. Der Coach ist anschließend angesäuert.

Die Handballer der HSG Oha haben in der Verbandsliga Niedersachsen auch im zweiten Vergleich mit dem Oberliga-Absteiger HSG Plesse-Hardenberg eine deutliche Klatsche kassiert. Wie schon im Hinspiel in Bovenden waren die Harzer nun auch vor heimischer Kulisse in der Herzberger Mahntehalle über weite Strecken chancenlos, am Ende stand es 18:30 (7:13). Coach Jens Krieter war deutlich angesäuert.