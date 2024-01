Badenhausen. Am Samstag und Sonntag lädt der FC Westharz zu insgesamt fünf Hallenturnieren ein, Höhepunkt ist das Frauenturnier am Samstagabend.

Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder so weit. Der FC Westharz richtet wieder sein Hallenturnier in der Sporthalle Am Johannisborn in Badenhausen aus. Auch diesmal verspricht das Teilnehmerfeld des Westharzer Hallencups mit Vereinen aus der Region sowie überregionalen Teams interessante Derbys und spannende Duelle.

Zum Auftakt startet am Samstag die E1-Jugend ab 9.30 Uhr ins Turnierwochenende. In zwei Gruppen mit je vier Mannschaften werden spannende Spiele bei den kleinen Kickern erwarten. In Gruppe 1 spielen der FC Westharz, SV Fümmelse, SC Hainberg und JSG Langelsheim; Gruppe 2 bilden JSG Goslar II, SVG BW Bad Gandersheim, TuS Clausthal-Zellerfeld und FC Lindau.

Ab 14.30 Uhr spielen die E2-Junioren im Modus Jeder-gegen-Jeden mit sechs Mannschaften um den Turniersieg. Mit dabei sind die Teams vom SV BW Bilshausen, TuS Clausthal-Zellerfeld III, JSG Goslar, SVG GW Bad Gandersheim, JSG HarzTor/Neuhof sowie ein Team der Gastgeber.

Gut besetztes Frauenturnier am Samstagabend

Der Höhepunkt des Tages folgt ab 19 Uhr, dann startet das Turnier der Frauen. Acht Teams kicken in zwei Vierer-Gruppen, ehe es dann in den K.o.-Spielen um den Turniersieg. Auch hier ist ein das Teilnehmerfeld bunt gemischt. Neben den beiden Teams des FC Westharz sind der SC 18 Harlingerode, FC Gleichen, SV Förste, ESW RW Göttingen sowie die zweiten Mannschaften vom MF Göttingen und der SG Wulften/Lindau/Hattorf am Start.

Am Sonntag heißt es früh aufstehen, die F-Jugend des FC Westharz startet ab 9.30 Uhr. Auch hier wird im Modus Jeder-gegen-Jeden mit sechs Teams gespielt. Die jüngsten Westharz-Kicker freuen sich auf die Teams vom JFV Eichsfeld, JSG HarzTor/Neuhof, SV Rotenberg I und II und das Team vom SV BW Bilshausen.

Turnier der Herren rundet das Wochenende ab

Die Herren des FC Westharz runden das Turnierwochenende am Sonntagnachmittag ab, los geht es um 13.30 Uhr. Es spielen die Teams vom SVG Oberharz III, TSV Jerstedt II, MTV Markoldendorf II, TuSpo Petershütte III, 1. FC Freiheit II sowie die Mannschaft der Gastgeber um Preisgelder für die drei Erstplatzierten.

Der FC Westharz freut sich auf zahlreiche Zuschauer, die das Turniergeschehen in der Halle verfolgen. Für das Catering ist wie immer bestens gesorgt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.