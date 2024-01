Göttingen. Im FIBA Europe Cup hat die BG Göttingen am Mittwoch den spanischen Topclub Surne Bilbao Basket zu Gast. Im Hinspiel hätte es fast eine Überraschung gegeben.

Nachdem der FIBA Europe Cup in der vergangenen Woche eine Pause eingelegt hat, geht es für die BG Göttingen in der zweiten Runde in die entscheidende Phase. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart empfängt am Mittwoch den spanischen Titelanwärter Surne Bilbao Basket. Spielbeginn in der Sparkasse-Arena ist um 19.30 Uhr.

Bilbao macht sehr viele Dinge sehr gut und wird höchstwahrscheinlich sehr weit kommen. Kenneth Desloovere - Assistenztrainer der BG Göttingen, über den kommenden Gegner

„Bilbao macht sehr viele Dinge sehr gut und wird höchstwahrscheinlich sehr weit kommen“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Sie haben viel Qualität auf allen Positionen. Sie können den Korb attackieren, von außen werfen und haben viel Physis auf den großen Positionen.“ Im Hinspiel zeigten die Veilchen in Bilbao eine starke Leistung und brachten den Favoriten an den Rand einer Niederlage, mussten sich aber knapp 73:75 geschlagen geben.

„In Bilbao haben wir sehr gut und konstant verteidigt“, sagt Desloovere. „Einem so guten Team zu Hause in einer lauten Arena nur 75 Punkte zu erlauben, zeigt, wie gut wir waren.“ Nicht unter Kontrolle bekam die BG den britischen Forward Sacha Killeya-Jones (22 Punkte) sowie den belgischen Forward Thijs De Ridder (18). Vor allem die 14 Offensiv-Rebounds taten den Göttingern weh. Am Mittwoch werden die Veilchen unter den Körben wieder besser besetzt sein als zuletzt in Tübingen – die Sperre von Karlis Silins gilt nur für die BBL, sodass der lettische Center gegen die Basken auflaufen kann.

Jede Menge Qualität im Kader von Bilbao

Im qualitativ hochwertig besetzten Kader von Bilbaos Headcoach Jaume Ponsarnau sind Killeya-Jones (13,9 Punkte pro Spiel), US-Guard Adam Smith (13,7) und der estnische Aufbauspieler Kristian Kullamäe (10,9) die besten Scorer. Die meisten Rebounds holen Killeya-Jones (5,5) und der isländische Center Tryggvi Hlinason (4,4), der im Hinspiel nicht im Kader stand. Die meisten Assists gibt Routinier und Ex-BBL-Spieler Alex Renfroe (5,3). „Smith ist einer ihrer Schlüsselspieler, ebenso wie die physischen Akteure auf den großen Positionen“, so Desloovere.

Im Schnitt steht kein Bilbao-Spieler mehr als 23 Minuten pro Partie auf dem Parkett. Dennoch hat Ponsarnau sein Team noch einmal verstärkt. Die Spanier haben sich die Dienste von Keith Hornsby gesichert, der in der Saison 2020/21 für die EWE Baskets Oldenburg auflief. Sein Debüt gab der US-Guard am vergangenen Wochenende in der spanischen Liga bei der 80:95-Niederlage gegen Tabellenführer Real Madrid.

Die Nordspanier sind in der Gruppe K ungeschlagener Tabellenführer. Neben zwei knappen Erfolgen gegen die BG und Porto (75:72) folgte ein deutlicher 94:62-Sieg gegen Botevgrad. Die Veilchen sind Tabellendritter und haben es noch selbst in der Hand, sich als Zweiter für das Viertelfinale zu qualifizieren. Tickets gibt es noch im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de. Sparen können BG-Fans, wenn sie sich das Ticket-Paket für die Partien gegen Bilbao und Rostock (27. Januar, 20 Uhr) sichern. Die Arena-Kasse öffnet am Mittwoch um 18 Uhr.

Bundesliga-Spiel in München ist terminiert

Die Basketball-Bundesliga hat das Auswärtsspiel der BG Göttingen beim FC Bayern München terminiert. Die Partie wird am Mittwoch, 28. Februar, ab 20 Uhr im Münchener BMW Park ausgetragen. Das Duell konnte aufgrund des EuroLeague-Spielplans der Münchener im Dezember nicht stattfinden und musste deshalb verlegt werden.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.