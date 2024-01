Braunlage. Auf die Harzer Falken wartet in der Eishockey-Regionalliga Nord eine Bewährungsprobe. Innerhalb von 24 Stunden treffen die Braunlager auf zwei direkten Konkurrenten.

Auf die Harzer Falken wartet in der Eishockey-Regionalliga Nord eine echte Bewährungsprobe. Innerhalb von 24 Stunden bekommen es die Braunlager mit gleich zwei direkten Konkurrenten zu tun. Am Freitag ab 20 Uhr empfangen die Falken zunächst die Beach Devils des CE Timmendorfer Strand im Wurmbergstadion. Am Samstag ab 20 Uhr folgt das Auswärtsspiel beim Adendorfer EC.