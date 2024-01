Osterode. Während auf den Sportplätzen Ruhe herrscht, rollt das Leder unter dem Hallendach. Auch einige Teams aus dem Altkreis Osterode sind am Wochenende im Einsatz.

Auf den Sportplätzen der Region herrscht derzeit Ruhe, auch Vorbereitungsspiele sind noch nicht in Sicht. Die Teams nutzen die freie Zeit in der Winterpause für Ausflüge unter das Hallendach, so auch an diesem Wochenende.