Göttingen. Der SSB Göttingen richtet für alle Vorstände der Sportvereine aus der Sportregion Südniedersachsen eine Experten-Onlinesprechstunde aus.

Der Stadtsportbund Göttingen bietet am Mittwoch, 17. Januar, in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr für alle Vorstandsmitglieder und Ehrenamtler der Sportregion Südniedersachsen eine Online-Expertensprechstunde zum Thema „Bezahlte Mitarbeit im Sport“ an. Als Referent fungiert Patrick Busse, Sportfachwirt IHK und Geschäftsführer des TV Lemgo.

Zu Beginn des Online-Meetings gibt es einen kurzen Input zur Thematik. Im Anschluss haben die Vorstandsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Fragen können auch gerne schon im Vorfeld an Klaus Brüggemeyer, Referent für Vereins- und Organisationsentwicklung beim SSB, geschickt werden, die E-Mail-Adresse lautet brueggemeyer@ssb-goettingen.de.

Im Rahmen der Sprechstunde wird unter anderem auf folgende Themen eingegangen: Gestaltung von ÜL-Verträgen, Minijobber im Verein und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Zudem wird geklärt, welche Freibeträge es gibt.

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro und wird per Lastschrift eingezogen. Die Anmeldung erfolgt direkt über das LSB-Bildungsportal (hier klicken).

