Herzberg. Acht Grundschulen spielen bei dem Handballturnier in der Mahntehalle Herzberg am Freitagvormittag um den Sparkassen-Grundschulliga-Cup.

Am Freitagvormittag findet die vierte Ausgabe der Sparkassen-Grundschulliga statt. Das Handball-Nachwuchsturnier wird von der HSG Oha organisiert und durchgeführt, die nun seit mehreren Jahren Handball-AGs in Grundschulen anbietet. Gespielt wird wieder in der Mahntehalle in Herzberg, los geht es ab 8.20 Uhr.