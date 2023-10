Fussball Kreisliga Vorschau auf den Reformationsspieltag in der Kreisliga

Der FC Merkur Hattorf (in weiß) will vor heimischer Kulisse die Negativserie durchbrechen und endlich wieder punkten.

Osterode In der Fußball-Kreisliga müssen der SSV Neuhof, FC Eisdorf und Merkur Hattorf am Reformationstag in Nachholspielen ran, wenn es das Wetter zulässt.