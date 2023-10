SB Schwiegershausen siegt beim Sösepokal-Schießen

Katzenstein Beim SV Katzenstein findet der Abschluss der Sösepokal-Runde 2023 statt. Die Titel gehen an die SB Schwiegershausen sowie die Gastgeber.

Ausrichter des diesjährigen Sösepokal-Schießens war der Schützenverein Katzenstein. Die sieben Schützenvereine der Sösepokal-Runde 2023 feierten vor kurzen ihren Abschluss des Wettkampfes mit der Bekanntgabe der jeweiligen Sieger in der Bahnhofsgaststätte Henkel, angefangen mit einem Sonntagsbrunch.

Beste Mannschaft in der Schützenklasse war die Schießbrüderschaft Schwiegershausen mit 1.147 Ringen, gefolgt vom Schießclub Badenhausen mit insgesamt 1.140 Ringen und dem Schützenverein Eisdorf mit 1.127 Ringe. In der Einzelwertung siegte Eckhard Bruchmann von der SB Schwiegershausen mit 149 von 150 möglichen Ringen. In der Damenklasse gewann der Schützenverein Katzenstein mit 708 Ringen, gefolgt vom Schützenverein Förste mit 705 Ringen und der Schießbrüderschaft Schwiegershausen mit 696 Ringen. Einzelsiegerin wurde Jutta Burgdorf mit insgesamt 147 Ringen von möglichen 150 Ringen. Den Pechvogelpokal für den schlechtesten Schützen erzielte Torben Klapprodt vom SV Katzenstein.

Vielen Vereinen fehlt der Nachwuchs

In der Jugendklasse waren leider nur drei von sieben Mannschaften angetreten, teils fehlt es den Vereinen massiv an Nachwuchs. Sieger war hier der SV Förste mit 429 Ringen, gefolgt vom SV Katzenstein mit 410 Ringen und dem SV Eisdorf mit 369 Ringen. Einzelsiegerin wurde Lea Wedemeyer vom SV Förste mit 145 Ringen. Den Pechvogel-Preis bei der Jugend erhielt Kilian Altmann vom SV Eisdorf.

Beim Glücksschuss-Egon-Pinnecke-Pokal war beste Schützin Jutta Burgdorf von der SB Schwiegershausen mit einem Teiler von 37. Außerdem wurde auch noch der Jubiläums-Pokal unter allen Mannschaften ausgeschossen. Bei den Herren war die beste Mannschaft der SV Eisdorf mit einem Gesamtteiler von 1.513, bei den Damen war es die Mannschaft der SB Schwiegershausen mit einem Gesamtteiler von 1.056. Bei der Jugend gab es keinen Mannschaftspokal für den besten Glücksschuss zu gewinnen, hier erhielt die beste Schützin Ricarda Wessely vom SV Katzenstein einen Einzelpokal.

Die obligatorische Flasche Schluck erhielt der SV Eisdorf als Dank für die meisten Teilnehmer am Schießen. Im Anschluss an die Siegerehrung saßen eine Vielzahl der Anwesenden noch bis in die Nachmittagsstunden gemütlich zusammen. Das nächste Schießen der Sösepokal-Runde im Jahr 2024 findet beim Schützenverein Petershütte statt.

