Fußball Bezirksliga Unter Flutlicht: TuSpo Petershütte will Platz eins behaupten

So wie gegen die SG Lenglern will TuSpo Petershütte auch gegen den FC Grone einen Heimsieg einfahren.

Osterode In der Fußball-Bezirksliga hat Spitzenreiter TuSpo Petershütte am Freitagabend den FC Grone zu Gast und will mit einem Sieg die Spitze verteidigen.