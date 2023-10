Herzberger Judoka sind beim Eulenturnier im Einsatz

Einbeck Bei der 42. Auflage des Turniers in Einbeck ist der MTV Herzberg mit drei jungen Judoka sowie mehreren Kampfrichtern vertreten.

Beim 42. Eulenturnier in Einbeck ging es auf der Matte zur Sache.

In Einbeck fand kürzlich das 42. Eulenturnier im Judo statt. Gekämpft wurde in den Altersklasse U9/U11 und U 13. Dass die Wettkämpfe im Judo wieder im Aufwind sind, konnte man schon an den Teilnehmerzahlen sehen. Gerechnet hatte der Ausrichter mit 80 bis 100 Teilnehmer. Letztendlich waren es 170 junge Judoka, die sich im fairen Kampf gegeneinander maßen.

Auch der MTV Herzberg war mit drei Wettkämpfern und mehreren Kampfrichtern vertreten. In der U11 kämpfte sich Lilly Mücke bis ins Finale vor, mussten sich dort aber geschlagen geben. Bei der U13 gingen Fortunato Koch und Marlon Heidelberg an den Start. Koch erkämpfte sich einen dritten Platz, Heidelberg musste leider verletzungsbedingt aufgeben. Auch die MTV-Kampfrichter waren beständig im Einsatz, sodass es ein lange, aber auch erfolgreicher Tag wurde.

