Im vergangenen Mai trennten sich der SC HarzTor (in rot) und der VfB Südharz mit einem 2:2-Unentschieden. Wie geht es diesmal aus?

Osterode In der Fußball-Kreisliga steht der 11. Spieltag an. Während in Walkenried ein Altkreis-Duell steigt, ist der FC Eisdorf zu Gast beim Spitzenreiter.