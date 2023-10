Die ersten Herren des TTC Förste starten mit einer Niederlage

Zu ihrem Saisonstart in der Bezirksklasse hatte die erste Mannschaft des TTC Förste den Tabellenführer SG Lenglern II zu Gast. Nachdem der TTC durch Steffens/Jorgowski 1:0 in Führung ging, ließ der Gegner nur noch wenig zu und zog davon (1:6). Lutz Dederding und Jannik Töpperwien gelang noch in zwei Fünfsatzspielen etwas Ergebniskosmetik, am Ende triumphierte durch drei weitere Erfolge der Gast verdient (3:9).

In der Kreisliga konnte die zweite Mannschaft des TTC Förste einen souveränen Sieg beim TTC Pe-La-Ka II einfahren. Durch Erfolge von Weber/Sindram sowie Dennis Weber (2), Jens Sindram (2) und Jannik Töpperwien (2) war das 7:2 nie in Gefahr.

Die dritte Mannschaft des TTC Förste grüßt von der Tabellenspitze

In der 2. Kreisklasse grüßt die Dritte des TTC als Tabellenführer. Gegen die SG Osterhagen/Lauterberg III gab es einen souveränen Heimerfolg. Lediglich Frank Appenrodt konnte beim 7:2 der Förster gegenhalten. Für den TTC waren Ettig/Hoppe, Bosse/Behrens in den Doppeln sowie Thorsten Bosse, Rüdiger Behrens (2), Marc Hoppe und Jeremy Ettig erfolgreich. Gegen die dritte Vertretung des TTC GW Hattorf gab es einen 7:3-Erfolg. Nach ausgeglichenen Eingangsdoppeln, auf Förster Seite siegten Jeremy und Jason Ettig, gingen die Gäste durch zwei Fünfsatzerfolge in Führung. Dann drehten die Förster auf: Behrens, Hoppe sowie die beiden Ettigs gaben kein Spiel mehr ab.

Eine Klasse tiefer empfing die Vierte den TV Pöhlde III. Nach ausgeglichenen Doppeln brachten Werner Steffens, Hermann Mues und Stephan Tröh die Gastgeber auf die Siegerstraße. Pöhlde verkürzte auf 4:3, doch Mues, Tröh und Rainer Kynast brachten den 7:3-Erfolg unter Dach und Fach. Beim TSV Eintracht Wulften II siegte das Team klar mit 7:2, die Freude hielt aber nicht lange an: Aufgrund eines Aufstellungsfehlers wird die Partie für Wulften gewertet. Nichts zu holen gab es für die fünfte Mannschaft beim TTC Pe-La-Ka IV. Bernd Braukhof war als einziger Förster bei der 1:7-Niederlage erfolgreich.

TTC-Jugend erkämpft sich einen Punkt in Bilshausen

Die erste Jugend reiste als Tabellenführer zum Dritten TV Bilshausen IV. Es entwickelte sich das erwartet spannende Duell. Bilshausen ging 3:1 in Führung, Moreira/Claus waren für Förste erfolgreich. Marius-Mike Grütz und Rian Neitzel glichen dann aus. Nach erneutem Rückstand konnten die Förster wiederum durch Grütz und Neitzel den umjubelten 5:5-Endstand herstellen.

Nicht so erfolgreich verlief das Spiel der zweiten Jugend gegen den TTC Pe-La-Ka II. Marius-Mike Grütz, Mattis Koecher und Mattis Fricke konnte die 3:7-Heimniederlage nicht verhindern. Die dritte Jugend sammelt in ihrer ersten Saison weiter fleißig Erfahrungen. Beim 1:9 gegen den TTC Pe-La-Ka II holte Tim Dix den ersten Punkt für die noch unerfahrenen Jungs.

