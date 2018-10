Die Bundesliga-Junioren des VfL Wolfsburg wollen ins Finale

Für die U19 und die U17 sind es die am leichtesten zu gewinnenden Titel der Saison. Die Bundesliga-Fußballer beider Altersklassen treten am Mittwoch im Halbfinale des Niedersachsenpokals der A- beziehungsweise B-Junioren an. Beide Teams haben interessante Derbys vor der Brust und wollen ins...