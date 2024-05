Nörten. Der SVL verliert mit 2:3 beim SSV Nörten-Hardenberg und muss auf einen Sieg in den beiden abschließenden Landesliga-Spielen hoffen.

Für die Fußballer des SV Lengede läuft es immer mehr auf einen echten Showdown am letzten Spieltag hinaus. Nach der 2:3 (0:1)-Niederlage in der drittletzten Partie beim SSV Nörten-Hardenberg steht das Team nur vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang der Landesliga. Klappt es am kommenden Sonntag noch nicht mit einem Sieg beim punktgleichen Verfolger FC Türk Gücü Helmstedt, bekommen die Lengeder eine Woche später beim Tabellenvorletzten TSV Hillerse die letzte Chance auf den Klassenerhalt und ein versöhnliches Ende für die Ära von Trainer Dennis Kleinschmidt.

Frühes Lengeder Gegentor sorgt für sehr ruhige erste Hälfte

Die Lengeder wollten defensiv gut stehen und mit Kontern über ihre einzige Spitze Vincent Ibe zum Erfolg gekommen. Doch nach dem frühen Führungstreffer des SSV Nörten-Hardenberg (4.) entwickelte sich eine ausgesprochen ruhige erste Halbzeit. „Wir konnten nicht so ganz den Mut nach vorne entwickeln und Nörten musste ja nicht mehr unbedingt etwas machen“, berichtete der Lengeder Trainer. Seine Mannschaft wurde einzig bei einer Ecke gefährlich, die Hausherren probierten es mit einigen wenigen Fernschüssen, die für SVL-Keeper Nick Grünhagen aber kein Problem darstellten.

„Danach haben wir eigentlich genau das Gefühl, das wir brauchen, dass noch etwas geht... aber eben nur für eine Minute.“ Dennis Kleinschmidt

Zur Pause stellte Dennis Kleinschmidt um – auf eine Dreierkette und hoch anlaufende Angreifer. „Wir wollten gefährlicher werden“, erklärte der Coach. Spätestens mit der Einwechslung von Michele Fassa (57.) kam dann mehr Schwung in das Spiel der Lengeder. Und der Stürmer sorgte in der 61. Minute nach guter Vorarbeit von Maximilian Meinecke für den Ausgleich. „Danach haben wir eigentlich genau das Gefühl, das wir brauchen, dass noch etwas geht... aber eben nur für eine Minute“, haderte Kleinschmidt. Statt den Ball aus der eigenen Hälfte zu schlagen ging ein SVL-Spieler ins Dribbling und verlor den Ball. Mit zwei, drei schnellen Kontakten spielten sich die Hausherren vor das Tor und gingen direkt wieder in Führung (62.).

Und nur fünf Minuten später erhöhten die Südniedersachsen sogar. „Bei den Temperaturen gegen diesen Gegner zurückzukommen, ist dann sehr schwierig“, erklärte Lengedes Trainer. „Wir haben es mit allem versucht, was wir haben.“ Erst kurz vor dem Abpfiff gelang den Lengedern durch einen Abstauber von Dominik Franke der Anschlusstreffer, der aber deutlich zu spät kam.

Tore: 1:0 Malte Rode (4.), 1:1 Michele Fassa (61.), 2:1 Nils Hillemann (62.), 3:1 Melvin Zimmermann (67.), 3:2 Dominik Franke (90.+5).