Vöhrum. Die Arminia dreht 0:1-Rückstand, gewinnt mit 3:2 gegen die FT Braunschweig II und ist möglicherweise zwei Siege vom Klassenerhalt entfernt.

„Das ist Arminia Vöhrum!“ David Lieckfeldt, Trainer des Fußball-Bezirksligisten, brachte es nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft im wichtigen Spiel gegen die FT Braunschweig II auf den Punkt. Das Team ließ sich auch von einer schwachen ersten Hälfte und dem 0:1-Rückstand kurz nach dem Seitentausch nicht aus der Ruhe bringen, drehte das Spiel, schoss den Gegner in die Kreisliga und hielt damit die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben. Weiterhin benötigen die Arminen aber zwei Auswärtssiege am Mittwoch gegen den MTV Hondelage und am Sonntag gegen Arminia Vechelde.

„Da gehen nicht die Köpfe runter. Viel eher sagen wir uns nun: Jetzt erst recht!“ David Lieckfeldt

In den ersten 45 Minuten enttäuschten die Vöhrumer. „Von unserer Seite war das gar nichts. Wir waren nicht agil genug und nicht wirklich griffig in den Zweikämpfen“, haderte Trainer David Lieckfeldt. Zu allem Überfluss geriet die Arminia in der 50. Minute durch einen unnötig entstandenen Elfmeter in Rückstand. Nichtsdestotrotz schienen Lieckfeldt und sein Trainerkollege Christian Peters in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Nach dem 0:1 habe die Arminia einmal mehr Moral bewiesen, befand der Coach: „Da gehen nicht die Köpfe runter. Viel eher sagen wir uns nun: Jetzt erst recht!“

Zwei Standards bringen Arminia Vöhrum die Wende

Ein Freistoß des starken Marvin Behrens („Er hat sehr viele Kilometer abgerissen.“) landete nach einer Stunde am zweiten Pfosten bei Marvin Janke, der auf Jan Tomalik ablegte – das 1:1. Und nach dem nächsten Behrens-Standard lagen die Vöhrumer plötzlich sogar vorne. Kilian Timpe vollendete aus dem Gewühl heraus. Unnötig brachten sich die Hausherren im Anschluss wieder in Bedrängnis. Aushilfe Bernd Hilpert ging im eigenen Fünfmeterraum ins Dribbling. Ein Turner nahm ihm den Ball ab und bedankte sich ganz artig mit dem Ausgleich (76.).

Doch erneut hatten die Vöhrumer eine Antwort parat. David Lieckfeldt hatte den eigentlich erkrankten Marko Milicevic gebracht, der nur fünf Minuten später den entscheidenden Steckpass auf Marvin Janke spielte. Der Stürmer blieb eiskalt, legte dem Braunschweiger Keeper den Ball zum 3:2 durch die Hosenträger (82.). „Er hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er ein absoluter Torjäger ist“, freute sich Trainer David Lieckfeldt, der mit seinem Team am Ende noch eine zwölfminütige Nachspielzeit überstehen musste, in der Keeper Bastian Warmuth mit einer Glanzparade die letzte Aktion gehörte – erst dann war der dritte Sieg in Serie eingetütet. Zwei Stück noch und die Arminia kann den Klassenerhalt noch schaffen.

Tore: 0:1 Joel Nothstein (50.), 1:1 Jan Tomalik (60.), 2:1 Kilian Timpe (70.), 2:2 Manuel Thiessen (76.), 3:2 Marvin Janke (82.).