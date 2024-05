Kreis Peine. Zwei Spieltage vor Schluss ist es nicht unmöglich, dass alle Vertreter aus dem hiesigen Kreis im Bezirk bleiben. Dafür müsste Arminia Vöhrum eventuell noch sieben Punkte holen.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga 2 spitzt sich mit jedem weiteren Spiel zu – und mittendrin befinden sich die Mannschaften aus dem Kreis Peine. Einzig der TSV Wendezelle hat den Klassenerhalt bereits sicher, während die restlichen Vertreter noch zittern müssen. Manche mehr, manche weniger. Dabei gibt es sogar noch die Möglichkeit, dass alle Peiner Teams im Bezirk bleiben.

Die schwierigste Ausgangslage haben die Vöhrumer, denen unter Umständen zwei Siege in den übrigen drei Spielen reichen könnten. An diesem Sonntag (15 Uhr) bekommen sie es mit der FT Braunschweig II zu tun, die durch ihren 3:2-Erfolg bei der SV Lauingen Bornum am Donnerstag an der Arminia vorbeigezogen ist. Ansonsten treffen die Vöhrumer noch auf den MTV Hondelage (Mittwoch, 19.30 Uhr), der zuletzt regelmäßig gegen die Teams von unten gepatzt hat, und auf Arminia Vechelde (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr).

Die andere Arminia landete am Donnerstag einen Befreiungsschlag und würde gerne am Sonntag (15 Uhr) gegen RW Volkmarode nachlegen. „Wir wollen den letzten Punkt holen, um den Klassenerhalt perfekt zu machen“, sagt Trainer Dennis Pasemann mit Blick auf den ersten Abstiegsplatz. Den belegt die SV Lauingen Bornum mit aktuell fünf Punkten Rückstand und dem deutlich schlechteren Torverhältnis (-25 zu -11). Somit dürfte den Vecheldern tatsächlich ein Punkt genügen. In den folgenden beiden Heimspielen trifft die Arminia auf den FC Wenden (Mittwoch, 19 Uhr) und Arminia Vöhrum (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr).

Die Fußballer von Rot-Weiß Schwicheldt atmeten am Donnerstag nach der eigenen 1:3-Niederlage gegen Volkmarode auf, als sie das Ergebnis der Lauinger (2:3) sahen. Bei einem Sieg der Helmstedter wäre der Peiner Aufsteiger unter den Strich gerutscht. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die Schwicheldter auf den VfL Leiferde, der zuletzt seine Spieler für das Bezirkspokal-Halbfinale (2:3 gegen Vahdet Braunschweig) geschont hatte und den Kellerkindern damit einige Punkte spendierte. Am folgenden Sonntag spielen die Rot-Weißen noch gegen Kreisrivale Teutonia Groß Lafferde.

Der steht von den Peiner Teams aktuell am weitesten oben und hat mit einem knapp positiven Torverhältnis (+1) eine gute Ausgangslage. In den drei Auswärtsspielen gegen den MTV Salzdahlum (Sonntag, 15 Uhr), den MTV Schandelah-Gardessen (Mittwoch, 18.30 Uhr) und gegen RW Schwicheldt (Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr) dürfte dem Team von Trainer Thomas Mainka ein Zähler genügen.

Übrigens gibt es auch noch die Variante, dass alle Peiner Mannschaften in der Bezirksliga bleiben: Dafür sollte der FC Wenden am Sonntag bestmöglich nicht über ein Remis gegen die SV Lauingen Bornum hinauskommen und die restlichen Partien in Wendezelle und Vechelde verlieren. Unterliegen auch die Lauinger am letzten Spieltag (2. Juni), holt Schwicheldt noch einen Punkt aus zwei Spielen und Vöhrum sieben aus dreien, dann wären alle Peiner Teams sicher.