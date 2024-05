Schandelah/Schwicheldt. Die Arminia setzt sich mit 4:2 beim MTV Schandelah-Gardessen durch. RW Schwicheldt verliert gegen Volkmarode, bleibt aber auf einem Nichtabstiegsplatz.

Einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der SV Arminia Vechelde eingefahren. In der Bezirksliga 2 gewannen die Fußballer beim MTV Schandelah-Gardessen mit 4:2 (2:1) und erhöhten den Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Zähler. Keine Punkte gab es derweil am Donnerstagabend für Rot-Weiß Schwicheldt. Den Gästen aus Volkmarode unterlag der Peiner Aufsteiger mit 1:3 (0:1).

MTV Schandelah-Gardessen – SV Arminia Vechelde 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Steffen Zumstrull (9.), 1:1 Marius Wolff (26.), 1:2 Marcel Reim (40.), 1:3 Marius Wolff (63.), 1:4 Adnan Boulaghmal (70.), 2:4 Lennart Kuntze (80.).In den ersten zehn Minuten waren die Vechelder noch nicht so richtig agil und leisteten sich einen Fehler. Vor dem 0:1 schenkten die Arminen dem Gastgeber in einer Drei-gegen-Eins-Situation an der Eckfahne einen unnötigen Freistoß, der dem MTV die Führung brachte. Doch die Vechelder bauten sich gegenseitig wieder auf und kontrollierten von da an das Geschehen. „Wir hatten die im Sack“, erklärte Trainer Dennis Pasemann, der nach langer Zeit auch mal wieder auf Adnan Boulaghmal zurückgreifen konnte.

Hier kam Vecheldes Adnan Boulaghmal noch einen Schritt zu spät gegen Schandelahs Torhüter Nico Ebel, in Halbzeit 2 traf der Offensivmann dann aber zum zwischenzeitlichen 4:1 für seine Arminia. © regios24 | Jörg Kleinert

Der Offensivmann lebt wegen eines Stipendiums eigentlich in den USA, weilt nun während der Semesterferien aber wieder in Deutschland und unterstützt die Vechelder im Saisonendspurt. „Er kann natürlich den Unterschied ausmachen“, freut sich der Arminia-Coach und fügt mit Blick auf seinen starken Angriff hinzu: „Die Abwehrspieler wussten gar nicht, wen sie bei uns verteidigen sollten.“ Vor dem Ausgleich in der 26. Minute setzte sich Adnan Boulaghmal stark gegen zwei Gegner durch und bediente in der Mitte Marius Wolff. Und durch Marcel Reim drehten die Vechelder das Spiel noch vor der Pause.

In den ersten 15 Minuten den zweiten Durchgangs drückten die Hausherren wieder etwas auf den Ausgleich, die Vechelder verteidigten aber alles weg und kamen mit Kontern zum Erfolg. Erst erhöhte Wolff, später traf auch Boulaghmal noch selber. Durch einige Spielerwechsel in der Schlussphase litt zwar der Spielfluss, zu mehr als dem 2:4 des MTV Schandelah-Gardessen reichte es letztlich aber nicht mehr.

TSV Rot-Weiß Schwicheldt – SC Rot-Weiß Volkmarode 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Ardrit Kadiri (19.), 0:2 Niklas Schütze (47.), 0:3 Magnus Kramer (56.), 1:3 Felix Seeler (85.).Die Schwicheldter kamen gut in die Partie, agierten mutig und liefen die Gäste hoch an. Durch einen Querschläger in der eigenen Defensive geriet das Team von Trainer Tobias Dreyer dann aber in Rückstand (19.). „Bis zur Pause hatte Volkmarode dann Oberwasser und hätte auf 2:0 oder 3:0 stellen können. Unsere Körperspannung war nach dem 0:1 leider weg“, bedauerte der Coach, dessen Team gleich nach der Pause mit einem Konter zum 0:2 wieder einen Nackenschlag verkraften musste. „Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir uns dagegen stemmen, dass noch etwas geht.“ Auch nach dem 0:3 durch einen Elfmeter. Das Tor von Felix Seeler zum 1:3 (85.) fiel dann aber schlichtweg zu spät.