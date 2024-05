Kreis Peine. Der Aufsteiger kann am Sonntag den Durchmarsch perfekt machen. Adler Handorf gewinnen mit 3:0 beim feststehenden Absteiger TSV Meerdorf.

Großer Schritt in Richtung Aufstieg: Der SV Takva Peine setzte sich am Donnerstagabend in der 1. Fußball-Kreisklasse mit 2:1 (0:1) gegen Verfolger SSV Plockhorst durch und hat damit beste Karten auf den Durchmarsch in das Peiner Oberhaus. Einzig der TSV Denstorf kann Takva noch in die Quere kommen, das dafür aus den übrigen drei Spielen gegen Vallstedt, Münstedt und eben Denstorf aber keinen einzigen Punkt mehr holen dürfte. Außerdem setzten sich die Adler Handorf souverän bei einem Absteiger durch.

SSV Plockhorst – Takva Peine 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Zemke (21.), 1:1 Capli (60.), 1:2 Ye. Sincar (79.).Mit einem Sieg hätten die Plockhorster selber noch Chancen auf den Aufstieg gehabt, doch es sollte wohl nicht sein. Allerdings gingen die Nordkreisler durch den 21. Saisontreffer von Jonas Zemke zunächst sogar in Führung und hielten diese bis zur Stundenmarke. Aladin Capli und Yehia Sincar drehten den Spielstand aber und ließen ihre Mannschaft jubeln.

TSV Meerdorf – Adler Handorf 0:3 (0:2). Tore: 0:1 da Silva (10.), 0:2 Ohmes (22.), 0:3 Heimann (75.).Beim Absteiger TSV Meerdorf ließen die Adler nichts anbrennen und sicherten sich ihren 14. Saisonsieg, mit dem sie auf Platz 7 kletterten.