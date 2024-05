Kreis Peine. Der Fußball-Kreisligist gewinnt 3:0 gegen Equord, während Broistedt im Rennen um die Härke-Pokal-Qualifikation patzt. Wipshausen feiert Kantersieg.

Die Fußballer von Fortuna Oberg haben in der Kreisliga einen weiteren Schritt in Richtung Härke-Pokal-Qualifikation gemacht. Am Donnerstagabend gewann das Team mit 3:0 (1:0) gegen Herta Equord, kletterte auf den dritten Tabellenplatz und nutzte damit den Patzer der Broistedter. Der FC Pfeil unterlag nämlich zeitgleich dem TSV Dungelbeck mit 0:2 (0:0). Sein Torkonto stockte Aufsteiger TSV Wipshausen mit dem 12:1 (5:1)-Sieg gegen Schlusslicht Marathon Peine auf und überschritt damit die 100er-Marke.

Fortuna Oberg – Herta Equord 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Titze (34.), 2:0, 3:0 Steding (63., 74.).Auch ohne Topstürmer Leonid Grigorjan setzten sich die Oberger souverän durch. Felix Titze erzielte in seinem fünften Einsatz für die Oberger Erste seinen ersten Treffer. Jack Steding legte im zweiten Abschnitt doppelt nach, wodurch die Fortuna in der Tabelle die Vechelder Reserve sowie Woltorf hinter sich ließ.

Pfeil Broistedt – TSV Dungelbeck 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Hollstamm (72.), 0:2 Piwko (89.).Die Dungelbecker trotzten der leichten Favoritenrolle des Gastgebers und überraschten die Pfeile in der Schlussphase mit zwei Treffern. Damit müssen die Broistedter in den übrigen vier Spielen noch drei Punkte auf den VfL Woltorf aufholen, um in den Härke-Pokal einzuziehen.

Marathon Peine – TSV Wipshausen 1:12 (1:5). Tore: 0:1 Filbrandt (13.), 0:2 Schönbeck (15.), 1:2 Karaca (20.), 1:3 Hinze (23.), 1:4 Filbrandt (26.), 1:5 Schönbeck (43.), 1:6 Filbrandt (56.), 1:7 Schönbeck (58.), 1:8 Böttcher (65., Elfmeter), 1:9, 1:10, 1:11 Filbrandt (69., 71., 83.), 1:12 Schönbeck (90.+1).Das Titelrennen ist womöglich zu Gunsten des VfB Peine entschieden, allerdings kann sich Wipshausens Topstürmer Hendrik Filbrandt noch eine persönliche Auszeichnung sichern. Mit seinen sechs Treffern gegen Marathon zog er mit VfB-Spieler Adil Eser gleich – beide stehen nun bei 33 Toren.

lev