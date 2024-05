Lengede. Der Fußball-Landesligist gastiert am Sonntag beim SSV Nörten-Hardenberg. Keeper Nick Grünhagen verlässt den Verein im Sommer in Richtung Germania Bleckenstedt.

In diesem Saisonendspurt muss der SV Lengede Auswärtsstärke beweisen, schließlich finden die drei übrigen Begegnungen der Landesliga allesamt in der Fremde statt. Angenehm sei von diesen drei Spielen keines so richtig, findet Trainer Dennis Kleinschmidt, dessen Team an diesem Sonntag (15 Uhr) beim SSV Nörten-Hardenberg gastiert (4.). Zumindest auf dem Papier erscheinen die beiden folgenden Aufgaben beim FC Türk Gücü Helmstedt (13.) und dem TSV Hillerse (17.) einfacher. „Ich hoffe, dass wir nur noch einen Sieg für den Klassenerhalt brauchen“, erklärt der Lengeder Coach und fügt hinzu: „Und ich will nicht, dass wir den erst noch am letzten Spieltag einfahren müssen.“

„Die haben quasi eine Oberliga-Offensive. Wir müssen defensiv gut stehen und haben eine große kämpferische Aufgabe vor uns.“ Dennis Kleinschmidt

Der SSV Nörten-Hardenberg ist in der Staffel hinlänglich als die erwachsenste Mannschaft der Liga bekannt. Viele erfahrene Spieler zieren das Aufgebot der Südniedersachsen, die erneut eine starke Saison spielen. „Wir wissen um die Stärken, es ist ein unangenehmer Gegner“, erklärt Dennis Kleinschmidt. „Die haben quasi eine Oberliga-Offensive. Wir müssen defensiv gut stehen und haben eine große kämpferische Aufgabe vor uns“, mahnt der Trainer. Zu den 88 erzielten Treffern des SSV in 31 Spielen gesellen sich allerdings auch satte 70 Gegentore – zuletzt ging es torreich gegen den Bovender SV (7:4) und Germania Bleckenstedt (4:5) zu.

SV Lengede muss drei Spielen auf Eren Kocak verzichten

Die Lengeder wollen auf ihren 4:3-Sieg gegen die SVG Göttingen am vergangenen Samstag aufbauen. „Da haben wir gezeigt, was in uns steckt“, unterstreicht Dennis Kleinschmidt. Dass es zwei Tage später eine deutliche 0:3-Pleite gegen den Bovender SV setzte, sei das Ergebnis eines anstrengenden Volksfestwochenendes. „Gegen Göttingen mussten wir viele Meter machen und haben erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt. Auch der Festumzug mit dem vielen Regen war anstrengend“, sagt Kleinschmidt, der bis zum Saisonende auf die Dienste des verletzten Eren Kocak verzichten muss.

Und eine weitere Personalie zur neuen Saison hat sich geklärt: Der junge Nick Grünhagen, der sich im Laufe der Saison zum Stammkeeper gemausert hat, schließt sich seinen Teamkollegen Klaas Gatermann und Dominik Franke an. In der kommenden Saison hütet der gebürtige Broistedter das Tor von Staffelkonkurrent Germania Bleckenstedt. Für den Schlussmann sei der Verein „eine gute Anlaufstelle, da ich dort gute Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln“, zitiert ihn sein neuer Verein in den sozialen Medien.

lev