Peine. Die B-Jugend-Handballerinnen empfangen am Wochenende fünf weitere Anwärter in der Silberkamphalle und sind der leichte Außenseiter.

Darauf hat Lutz Benckendorf mit seinen Nachwuchs-Handballerinnen der Peiner SG 04 jahrelang hingearbeitet. An diesem Samstag (10 bis 21 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) ist die weibliche B-Jugend nicht nur Ausrichter der Qualifikation zur Bundesliga, sie spielt in der Peiner Silberkamphalle auch darum mit, Gründungsmitglied dieser neu eingerichteten Spielklasse zu werden – das mache die Veranstaltung für den PSG-Vorsitzenden so einzigartig. Außerdem ist es schon etwas länger her, dass die Fuhsestadt eine Bundesliga-Relegation zu Gesicht bekommen hat.

Nach letztem Qualifikationsturnier in Peine startete Lutz Benckendorf bei der PSG durch

Vor gut acht, neun Jahren lud auch mal der MTV Vater Jahn Peine ein, bei dem Lutz Benckendorf einst bis 2011 selber als Jugendtrainer aktiv war. Sein damaliger starker Jahrgang, aus dem es viele Spielerinnen in die Damen-Oberliga schafften, schaute während der Qualifikationsspiele allerdings nur von der Tribüne aus zu, was auch den Coach etwas wurmte. „Das war für mich das erste Saatkorn auf nährbarem Boden“, erklärt Lutz Benckendorf, der wenig später die Jugendabteilung bei der Peiner SG 04 aus dem Boden stampfte und sich nun riesig auf das Event am Wochenende freut.

Unter den sechs antretenden Mannschaften schaffen es die drei besten direkt in die 36 Teams umfassende B-Jugend-Bundesliga. Der Viertplatzierte bekommt zudem zwei Wochen später bei der nächsten Qualifikationsrunde eine weitere Chance auf den Sprung ins Oberhaus. Der neue Peiner B-Jugend-Trainer Thomas Beuse hält seine Mannschaft für den Außenseiter: „Weil wir das mit Abstand jüngste Team haben. Neun Mädchen sind aus dem jüngeren Jahrgang, die anderen sieben können noch in der C-Jugend spielen.“ Trotzdem geht der Coach das Turnier „recht optimistisch und mit viel Vorfreude“ an.

Peiner SG 04 möchte sich vor allem gegen die niedersächsische Konkurrenz behaupten

Richtungsweisend sei gleich das erste Spiel am Samstag (10 Uhr) gegen den Hannoverschen SC, mit dem die Peinerinnen gut in das Turnier starten wollen. Die Statistik spricht für sie: Beide Spiele in der abgelaufenen Saison der C-Jugend-Oberliga gewann die PSG. Überhaupt könne sich das Team besser mit den niedersächsischen Konkurrenten messen. Das ist neben dem VfL Oldenburg auch die JSG Fredenbeck/Stade, der die Peinerinnen zuletzt zweimal nur knapp mit einem Tor Unterschied unterlagen. Die Favoriten sind für Thomas Beuse die beiden Vertreter aus Sachsen: der HC Rödertal und der BSV Zwickau. Beide hatte sich der Coach bei einer lokalen Vorqualifikation in Magdeburg angesehen: „Die sind körperlich schon viel weiter als wir und wirklich richtig stark.“

Um die letzten paar Prozentpunkte rauszukitzeln, würden dem Team eine volle Silberkamphalle helfen. Dass die Qualifikation in Peine stattfindet, sei nicht nur eine tolle Sache für die Region. Auch für das eigene Team überwiegen die Vorteile. „Aber es ist natürlich trotzdem ein gewaltiger Organisationsaufwand“, sagt Trainer Thomas Beuse. So dauert der Betrieb am Samstag rund zehn Stunden. Über beide Tage verteilt absolvieren alle Mannschaften 200 Spielminuten. „Das ist schon sehr anspruchsvoll. Vielleicht kommt es am Ende nicht darauf an, die beste Mannschaft zu sein, sondern die konditionell stärkste“, mutmaßt der Coach, der auf einen vollen Kader bauen kann.

Der neue Coach der Peiner B-Jugend zeigt sich stets optimistisch: „Wir wollen unsere beste Leistung bringen. Und dann schauen wir, was so geht. Wenn wir es nicht in die Bundesliga schaffen, haben wir trotzdem eine tolle Erfahrung gemacht – und dann probieren wir es im nächsten Jahr eben wieder.“