Lengede/Vechelde. Die U17 gewinnt rund um Pfingsten doppelt und bleibt in der Bezirksliga. Vecheldes C-Junioren müssen nach Remis weiter zittern.

Klassenerhalt geschafft! Mithilfe von zwei Siegen in den vergangenen Tagen haben sich die B-Junioren des SV Lengede ihrer Abstiegssorgen in der Fußball-Bezirksliga entledigt. Anders sieht es für die C-Junioren von Arminia Vechelde aus, die nach ihrem jüngsten Remis zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht die besten Karten auf den Verbleib in ihrer Staffel haben.

B-Junioren, Bezirksliga Mitte

SV Lengede – MTV Wolfenbüttel II 13:0 (2:0). Tore: Michael Exner (3), Leon Knöfler (3), Finn Heine (2), Joey Theuer (2), Damian Friemel (2), Iven Blasik (1).Nach dem 2:0-Halbzeitstand legten die Lengeder in den zweiten 40 Minuten satte elf Treffer nach. „Wir haben den Gegner viel mehr unter Druck gesetzt. Nach dem 6:0 war die Luft raus: Wolfenbüttel hat dann vor dem eigenen Sechzehner Sperenzchen gemacht, was uns in die Karten gespielt hat“, berichtete Lengedes Trainer Kevin Burkutean. Auch ein Platzverweis gegen den MTV II half den Hausherren.

SV Lengede – BSC Acosta II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Michel Exner (77.).Mit dem Erfolg gegen den Tabellenzweiten machten die Lengeder den Klassenerhalt rechnerisch perfekt. „Wir haben verdient gewonnen“, sagte Burkutean, dessen Team fußballerisch besser gewesen sei. Allerdings musste das Team bis zur 77. Minute warten. Stürmer Michel Exner spekulierte bei einem weiten Abschlag des eigentlichen C-Jugend-Keepers Levin Bruns, stand plötzlich alleine vor dem Tor und blieb eiskalt.

C-Junioren, Bezirksliga Mitte

Arminia Vechelde – MTV Wolfenbüttel II 3:3 (2:2). Tore: 0:1 (2.), 1:1 Antwan Schalon (6.), 2:1 (11.), 2:2 (35.), 2:3 (42.), 3:3 Maximilian Loewenstein (57.).Das Remis gegen den Tabellendritten ist an sich positiv zu bewerten, im Kampf um den Klassenerhalt hilft der eine Punkt aber nur bedingt. In den übrigen Partien benötigt die Arminia mindestens drei, besser vier Zähler, und muss auf eine Niederlage von Eintracht Braunschweigs U13 hoffen.