Dorum. In Dorum an der Nordsee gewinnen zwei Turniergruppen ihre Leistungsklassen.

Diese Reise an die Nordseeküste hat sich gelohnt: Zum Saisonstart setzten sich in Dorum zwei Turniergruppen und eine Einzelvoltigiererin des Reit- und Fahrvereins (RFV) Hohenhameln bei einem Sichtungsturnier durch.

Den Auftakt machte die dritte Turniergruppe in der Leistungsklasse L. Aufgrund der langen Anfahrt hatte die Mannschaft von Trainerin Dörthe Wittenberg die Reise bereits am Vorabend angetreten. Gut ausgeruht zeigten die Voltigiererinnen auf ihrem Pferd „Naala“ eine sehr gute Leistung und überzeugten insbesondere durch ihre sicher vorgetragene Kür. Dafür wurden sie mit einer Wertnote von 6,1 und dem ersten Platz belohnt – verbunden mit der Startberechtigung bei den Landesmeisterschaften Mitte Juni in Lamspringe.

Im Anschluss ging die erste Turniergruppe des RFV in der Leistungsklasse S an den Start. Auf „Crisca d‘Or“, vorgestellt von Martina Schlichting, zeigte die Mannschaft von Trainerin Nicole Lange, dass sie sich im Winter sehr effektiv vorbereitet hatte und präsentierte eine deutlich verbesserte Pflicht. Wenngleich die Hohenhamelnerinnen die Kür noch nicht zu 100 Prozent sicher turnten, reichte es doch, um mit der Wertnote 6,4 die Leistungsklasse S zu gewinnen.

Im Anschluss starteten die Einzelvoltigiererinnen auf dem Pferd „Elba“, vorgestellt von Nicole Lange. Und hier machte Henriette Schramm in der Leistungsklasse M den Dreifacherfolg des RFV perfekt. Abgerundet wurde das Ergebnis durch einen guten vierten Platz von Chiara-Sophia Kiepke in der Leistungsklasse S und den fünften Rang von Emilia Meiselbach bei den Junior-Einzelvoltigierern sowie den vierten und fünften Platz im Technikprogramm der Senioren.