Turnier in St. Gallen

Turnier in St. Gallen Nations-Cup-Auftakt: Deutsche Springreiter auf Platz zwei

St. Gallen. Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter hat bei der ersten Station des Nations Cups den zweiten Platz belegt.

Bei der Auftakt-Etappe der Serie verpasste das Quartett den Sieg, weil Christian Kukuk aus Riesenbeck im Sattel von Mumbai im Stechen mit Schweden fünf Strafpunkte kassierte. Der schwedische Reiter Rolf-Göran Bengtsson blieb hingegen mit Ermindo fehlerfrei.

Bester deutscher Reiter in St. Gallen war Maurice Tebbel aus Emsbüren, der im Sattel von Don Diarado zweimal ohne Abwurf blieb und lediglich einen Zeitfehler angeschrieben bekam. Zum Team gehörten außerdem Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria (0/4) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Asathir (4/4).

© dpa-infocom, dpa:210606-99-883551/2