Pechstein Zehnte über 3000 Meter bei Weltcup in Heerenveen

Heerenveen. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen über 3000 Meter auf Platz zehn gelaufen. Die fast 49 Jahre alte Berlinerin kam am Sonntag nach 4:05,61 Minuten ins Ziel.

Tags zuvor hatte sie mit Rang acht im Massenstart für die beste Einzelplatzierung der deutschen Damen an diesem Wochenende gesorgt. Eine Klasse für sich war die Niederländerin Irene Schouten, die nach ihrem Erfolg im Massenstart am Sonntag in Bahnrekordzeit von 3:57,15 Minuten auch über 3000 Meter erfolgreich war. Mareike Thum aus Darmstadt kam in persönlicher Bestzeit von 4:11,67 Minuten auf Rang 15.

