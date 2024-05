Los Angeles. In der Viertelfinal-Serie gegen die Dallas Mavericks liegen seine Los Angeles Clippers nun 2:3 zurück. Theis spielte in der Schlussphase.

Die Dallas Mavericks stehen auch dank ihres „Scharfschützen“ Maximilian Kleber in den Play-offs der NBA vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Texaner bezwangen die Los Angeles Clippers um den Weltmeister und gebürtigen Salzgitteraner Daniel Theis im fünften Spiel mit 123:93 und gingen in der best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung. Das sechste Spiel im heimischen American Airlines Center wird für die Mavs in der Nacht von Freitag auf Samstag der erste Matchball, Gegner in der nächsten Runde wären die Oklahoma City Thunder.

Daniel Theis trifft in der Schlussphase einen Dreier für sein Team

Kleber zeigte mit 15 Zählern seine bislang mit Abstand beste Leistung in den Play-offs, versenkte gleich fünf Dreier. Damit stellte er seinen Saisonbestwert aus der Distanz ein. Superstar Luka Doncic war mit 35 Punkten, sieben Rebounds und zehn Assists einmal mehr der überragende Spieler bei Dallas. Theis kam für die Clippers erst in der Schlussphase zum Einsatz, verwandelte dabei seinen einzigen Dreier.

Theis‘ Ex-Team Boston Celtics macht Weiterkommen klar

Die Boston Celtics machten derweil den Viertelfinal-Einzug bereits vorzeitig perfekt. Der Rekordmeister bezwang die Miami Heat mit 118:84 und setzte sich in der Serie mit 4:1 durch. Im Vorjahr waren die Celtics noch im Finale der Eastern Conference an Miami gescheitert, im fünften Spiel glänzten nun Jaylen Brown und Derrick White mit jeweils 25 Punkten.

Boston wäre somit im Viertelfinale möglicher Gegner der Orlando Magic um die Wagner-Brüder Franz und Moritz. Die liegen allerdings derzeit in ihrer Serie mit 2:3 gegen die Cleveland Cavaliers zurück.

Braunschweigs Dennis Schröder schaute sich derweil den Sieg der Basketball-Löwen gegen Tübingen an. Der Weltmeister weilt nach seinem persönlichen Saisonende mit den Brooklyn Nets bereits in Deutschland.

