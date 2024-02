Braunschweig. Die Braunschweiger Nationalspieler hatten in den Länderspielen wichtige Rollen inne. Nun geht‘s langsam in den Bundesliga-Endspurt.

Dennis Schröder verfolgt stets genau, was seine Basketball Löwen Braunschweig so machen. Aus den USA schaut der NBA-Profi die Partien seines Klubs – und beobachtet auch, was die Akteure sonst so abliefern. Während des Länderspielfensters gab‘s deshalb eine Extraportion Respekt für einen der Erstliga-Basketballer. „Du siehst da draußen aus wie ich“, schrieb Schröder bei Instagram. Dazu postete er ein Video. In dem ist zu sehen, wie Löwen-Spielmacher Barra Njie mit einem Crossover seinen Gegenspieler ins Kino schickt – und per Dunking gegen den bulgarischen Center abschließt.