Braunschweig. Die 25-Jährige Basketballerin erzählt aus dem Innenleben des deutschen Teams, das in Brasilien sensationell ein Olympiaticket erkämpfte.

Als Andenken an den historischen Erfolg hat sich Theresa Simon brasilianische Schokolade mitgebracht, mit Früchten, die nur in Belém wachsen. Und natürlich die Trophäe, die sie alle vom Basketball-Weltverband für ihren Triumph beim dortigen Qualifikationsturnier bekommen haben: Ein Cap mit der französischen Aufschrift „Et Voilà“, was so viel bedeutet wie „na bitte“, mit dem die deutschen Basketballerinnen freudetrunken vor einem überdimensionierten symbolischen Boardingpass für den Flug zu den Olympischen Spielen nach Paris posiert hatten.