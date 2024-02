Braunschweig. Mit dem nachnominierten Co-Kapitän stellen die Löwen vier Basketballer für Quali-Länderspiele ab, die anderen dürfen länger Pause machen.

Der FC Bayern München vorneweg, dann kommen schon die Basketball Löwen Braunschweig: Dank ihres fulminanten Endspurts am Dienstagabend, als sie gegen Weißenfels mit einem 49:23-Lauf einen 19-Punkte-Rückstand noch in den fünften Sieg in Folge umgewandelt hatten, sind sie weiterhin das Team mit der längsten Gewinn-Serie hinter dem BBL-Krösus. Die Bayern (12 Erfolge) mussten übrigens im Spitzenspiel gegen Chemnitz ebenfalls einen 18-Punkte-Rückstand aus dem dritten Viertel wettmachen, ehe sie die Sachsen an der Tabellenspitze ablösen konnten.