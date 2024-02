Die Tennishallen mit ihren sechs Spielfeldern auf Teppichböden im einstigen Braunschweiger Play-off-Sportkomplex an der Salzdahlumer Straße sind noch verhältnismäßig gut in Schuss. Nach der Basketball-Trainingshalle soll ihre Reaktivierung in Angriff genommen werden. © Peter Sierigk | Peter Sierigk