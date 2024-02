Gegen den dezimierten MBC droht ein Heimdebakel wie gegen Heidelberg, doch die Braunschweiger packen beim 88:81 rechtzeitig ihre Tugenden aus.

Regelmäßigen Basketball-Besuchern in der VW-Halle schwante am Dienstagabend schon vor Spielbeginn nichts Gutes. Zwar hatten ihre Basketball Löwen Braunschweig zuletzt bei vier Siegen in Serie einen stabilen Eindruck gemacht. Doch die Gäste vom Mitteldeutschen BC waren unerwartet ohne drei Leistungsträger angereist. Für die Braunschweiger bedeutete das: Achtung, „Heidelberg-Syndrom“. Gegen diesen Gegner aus dem Tabellenkeller hatten sie kürzlich zu Hause peinlich verloren, obwohl der nur mit sechs gesunden Akteuren antreten konnte.