Braunschweig. Verteidigung, Rebounds, Bango: Die Basketballer stoppen mit 80:70 in Crailsheim ihre Pleitenserie - lange sah es nicht danach aus.

Der erste Sieg im neuen Jahr ist geschafft, die Basketball Löwen Braunschweig dürfen zum Abschluss der Hinrunde erleichtert durchatmen. Mit einem großen Leistungsschub in der zweiten Hälfte kämpften sie sich am Samstagabend beim Tabellenletzten Crailsheim Merlins aus der Krise. Sie beendeten mit dem am Ende ungefährdeten 80:70 (36:47)-Erfolg eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie in der BBL sowie eine seit 2015 schon neun Partien anhaltende Durststrecke gegen die Süddeutschen. Außerdem durchbrach das Team nach den Heimniederlagen gegen Tübingen und Heidelberg seinen „Schlusslicht-Fluch“ dieser Saison.