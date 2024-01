Braunschweig. Was Trainer Jesús Ramírez verändert hat, um seine Basketballer in Crailsheim auf Erfolgskurs zu bringen und was das Team davon hält.

Die blamable 83:84-Heimpleite gegen sechs Heidelberger wirkt heftig nach bei Braunschweigs Basketballern. In den Köpfen, aber auch in den Beinen. Sportchef Nils Mittmann hatte Veränderungen angekündigt, und Trainer Jesús Ramírez erläutert nun, was das bedeutet. Wer seine Schützlinge sah, wie sie sich Mitte der Woche die Treppen in der Tunicahalle hochschleppten, ahnte schon: Die Trainingsarbeit ist noch härter, noch intensiver geworden.