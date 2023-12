Braunschweig. Barra Njie und die Basketball Löwen wissen, dass es vor 6000 Fans gegen Göttingen vor allem auf Konstanz der eigenen Leistung ankommt.

Trainer Jesús Ramírez traut dem Braten noch nicht. Es ist wieder alles so positiv-harmonisch bei den Basketball Löwen Braunschweig: Erst der spektakuläre Heimsieg gegen Ludwigsburg, dank Spielplan-Glücks zwei freie Weihnachtstage, Genesung der kranken und angeschlagenen Profis, gutes Training in der VW-Halle statt in der im Hochwasser abgesoffenen Tunicahalle, Vorfreude auf mehr als 6000 Fans zum Derby gegen Göttingen - und ein Gästeteam, das bislang noch keine Bäume ausgerissen hat.