Braunschweig. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Braunschweiger gegen die Baskets Bonn raus aus der Misere – und aus der Führungskrise.

Extra-Wurftraining gab‘s bei den Basketball Löwen Braunschweig in dieser Woche nicht. Obwohl bei einem Blick auf die Statistiken der vergangenen Spiele der Gedanke aufploppt, dass genau das nötig sein könnte. Trainer Jesús Ramírez aber verortet das Problem und den Hauptgrund für drei Niederlagen in Folge an anderer Stelle – und zwar am defensiven Ende des Feldes.