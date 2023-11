Braunschweig. Sonntag ist der Ex-Kapitän der Löwen Braunschweig mit Bonn an der Oker zu Gast. Das sagt er über seinen alten Klub und Dennis Schröder.

Zweieinhalb Jahre lang lief Benedikt Turudic für die Basketball Löwen Braunschweig auf. Er war Co-Kapitän und eine der Identifikationsfiguren – bevor er im Sommer nach Bonn wechselte. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt er mit seinem neuen Team an alter Wirkungsstätte an. Im Vorfeld der Bundesliga-Partie spricht der 26-Jährige im Interview unter anderem über seine Wertschätzung für Braunschweig, das Konzept der Löwen und den Einfluss von Dennis Schröder.