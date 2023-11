Braunschweig. Die nächste Pleite: Nach gutem Start und einer Neun-Punkte-Führung lassen sich die Löwen hilflos überrollen und verlieren 78:92 (41:41).

Auch das zweite Spiel in Folge gegen einen Gegner, der in der Tabelle unter ihnen stand, konnten die Basketball Löwen Braunschweig nicht gewinnen. Das war am Samstag in Bamberg aber nicht das Schlimmste. Sondern das war der freie Fall der Löwen in der zweiten Spielhälfte, nachdem sie 23 Minuten lang recht ordentlich, über weite Strecken sogar dominant gespielt und sich eine neun Punkte Führung herausgeworfen hatten.