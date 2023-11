Braunschweig. Die Basketballer werden ihr künftiges Domizil Salzdahlumer Straße wohl noch nicht diese Saison beziehen können, wie eine Begehung ergab.

Irgendwie hatte Nils Mittmann gehofft, dass es schneller geht. Doch in dieser Saison werden Braunschweigs Basketballer nun wohl doch noch nicht aus der kalten, zugigen und feuchten Tunicahalle in ihr neues Trainings-Domizil umziehen können. Der Geschäftsführer der Löwen hatte sich am Montag die Räumlichkeiten im ehemaligen Play-off-Komplex an der Salzdahlumer Straße zusammen mit Vertretern verschiedener Abteilungen und Referate der Braunschweiger Stadtverwaltung bei einer Art Erstbegehung angeschaut.