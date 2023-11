Braunschweig. Gegen den BBL-Vorletzten Tübingen sollen mehr als 4000 Fans, VW-Hallen-Training und besseres Passspiel gewinnbringend zusammenwirken.

Training auf dem echten Spielparkett, diesen Luxus durften Braunschweigs Basketballer zum ersten Mal in dieser Saison genießen. „Seit Mittwoch bereiten wir uns hier in der VW-Halle aufs Tübingen-Spiel vor“, erzählt Trainer Jesús Ramírez zufrieden. „Vor den anderen Heimspielen konnten wir frühestens am Vortag oder sogar erst am Spieltag hinein.“