Braunschweig. Können die Basketballer nach den Siegen gegen München und Oldenburg realistisch die Meisterrunde anpeilen? Eher nicht, sagt Nils Mittmann.

Sie haben den großen Titelfavoriten Bayern München bezwungen und den klaren Halbfinal-Kandidaten Oldenburg. Beim ungeschlagenen Heimteam Vechta ging es zumindest in die Verlängerung, und die anderen knappen Niederlagen gegen Chemnitz und in Würzburg kassierten Braunschweigs Basketballer, weil jeweils zwei Leistungsträger fehlten. In Bestbesetzung jedenfalls spielen sie früh in der Saison schon sehr stark.