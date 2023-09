Starker Test trotz Niederlage: Löwen verlieren knapp gegen Alba

Die Basketball Löwen hatten sofort die Möglichkeit, den Schub, den die deutsche Nationalmannschaft mit dem WM-Triumph ausgelöst hatte, zu nutzen. Nachdem das Finale gegen Serbien in der VW-Halle live zu sehen gewesen war, traten die Braunschweiger Bundesliga-Basketballer im Test gegen Alba Berlin an. Und dabei konnte das neue Löwen-Team durchaus für sich werben. Auch wenn die Truppe von Coach Jesús Ramírez gegen den elfmaligen deutschen Meister mit 89:90 (41:41) hauchzart unterlag.

Es war schon klar zu spüren, dass so langsam die Intensität reichlich steigt. Schließlich ist der Saisonstart nicht mehr weit entfernt. Am 23. September reisen die Löwen zu Bundesliga-Aufsteiger Tübingen, um in der ersten Pokalrunde anzutreten. Dementsprechend müssen die Abläufe langsam sitzen. Auch wenn sich in Braunschweig jeder bewusst ist, dass am Eröffnungs-Spieltag noch nicht alles sitzen wird.

TJ Crockett dret bei den Basketball Löwen auf

Die Partie gegen die Berliner, bei denen etwa noch Weltmeister Johannes Thiemann fehlte, war bis zum Schluss eng. Die Löwen präsentierten sich offensiv mit einer guten Balance - bis im Schlussviertel TJ Crockett übernahm. Der US-Guard erzielte zwölf seiner 20 Zähler im Schlussabschnitt. Gereicht hat‘s m Ende trotzdem nicht - weil Ex-NBA-Profi Sterling Brown Berlin 3 Sekunden vor Schluss doch noch in Führung warf.

Löwen: Crockett (20 Punkte), N. Tischler (9), Aydinoglu (nicht eingesetzt), Zylka (6), Bango (13), Fru (0), B. Tischler (9), Rorie (10), Peterka (1), Gerhardt (2), Njie (3), Sylla (16).

