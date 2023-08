Sieg gegen Hamburg: Basketball Löwen sammeln Selbstvertrauen

Im ersten Wettbewerbstest hatten die Löwen noch ordentlich auf die Mütze bekommen. Mit 73:101 waren die Bundesliga-Basketballer vor rund einer Woche in Oldenburg unter die Räder geraten. Im zweiten Vergleich der Saisonvorbereitung sah die Sache schon deutlich besser aus. In einem nicht-öffentlichen Testspiel bezwang die Mannschaft von Trainer Jesús Ramírez am Sonntag Liga-Konkurrent Hamburg. 92:81 hieß es am Ende.

Ahmaad Rorie und Barra Njie – Ferdinand Zylka nicht zu stoppen

Ein Grund für den Erfolg sind sicherlich die ersten Trainingsfortschritte. Ein anderer der stärkere Kader. Die Big Men Jilson Bango (mit Angola bei der WM) und Amar Sylla (noch nicht in Braunschweig eingetroffen) fehlten zwar noch immer. Dafür war die Guard-Rotation gegen die Hansestädter deutlich besser besetzt. Das neue Spielmacher-Duo Ahmaad Rorie und Barra Njie konnte mitwirken. Beide Akteure sind zwar erst seit ein paar Tagen im Training dabei, konnten aber schon Impulse beisteuern.

Rorie hatte zehn Punkte und sechs Assists in der Statistik stehen. Njie kam auf sechs Zähler und fünf Vorlagen. Alle Spieler aber standen Ferdinand Zylka nach. Der neue Shooting Guard der Löwen markierte 23 Punkte bei einer Feldwurfquote von 54 Prozent. Zudem klaute der 25-Jährige dem Gegner viermal den Ball.

Jesús Ramírez ist zufrieden

Ramírez zeigte sich mit dem Leistungsstand seiner Schützlinge zufrieden: „Wir haben viele positive Dinge aus dem Training mit in das Spiel genommen und im Vergleich zum Oldenburg-Spiel eine Steigerung gezeigt. Wir sind zwar immer noch nicht sehr präzise, haben aber mit sehr hohem Engagement gespielt und waren defensiv sehr präsent“, sagte der Spanier.

Noch ist die Vorbereitung jung. Zudem ist es schwierig, sich auf die neue Saison einzustellen, wenn zwei wichtige Frontcourt-Spieler fehlen. Der Sieg gegen Hamburg aber bringt ganz sicher eines: Selbstvertrauen.

