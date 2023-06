Robin Amaize verlässt die Basketball Löwen

Braunschweig. Nach zwei Jahren in Braunschweig schließt sich der 29-Jährige einem Bundesliga-Konkurrenten an. Den Löwen wird er fehlen – nicht nur sportlich.

Sie hätten ihn liebend gerne gehalten, am Ende aber hat es nicht geklappt. Robin Amaize verlässt die Löwen-Basketballer und wechselt zu einem Konkurrenten aus der Bundesliga. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Robin Amaize hat sich zum Führungsspieler entwickelt

Die Braunschweiger verlieren damit sportliche Klasse – und noch viel mehr. In den vergangenen zwei Jahren nämlich hat sich der Kapitän der Mannschaft von Trainer Jesús Ramírez auch neben dem Parkett zu einer wichtigen Säule entwickelt. Der 29-jährige Guard war wichtig für die Kabine. Solche Charaktere braucht es im Sport – besonders aber in dem Konzept, das die Löwen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das sieht vor, junge, entwicklungsfähige Spieler anzulocken, vornehmlich mit deutschem Pass.

In Braunschweig sollen sie dann die Verantwortung bekommen, die es braucht, um das nächste Leistungslevel zu erklimmen. Und dazu braucht es auch Mentoren. Amaize war so einer. Gleichzeitig hat sich der gebürtige Gießener ebenfalls weiterentwickelt, ist in diese Führungsrolle hineingewachsen. „Gerne hätten wir Robin weiterverpflichtet und längerfristig an uns gebunden. Er war unser Kapitän, hat sich bei uns zum Bundesliga-Leistungsträger mit Führungsqualität entwickelt und ist ein wichtiger Eckpfeiler für unsere junge Löwen-Mannschaft gewesen – auf und abseits des Parketts.“, sagt Löwen-Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann.

Nils Mittmann: Robin hat „eben auch Begehrlichkeiten anderer, finanzkräftigerer Klubs geweckt“

Und Amaize hat sich mit der Philosophie und dem Standort identifiziert. Allerdings sind Sportlerkarrieren eben auch endlich. Da gilt es, auch auf sich selbst zu schauen – bei aller Bindung zu einzelnen Standorten, zu Trainern oder Mitspielern. Amaize hat „eben auch Begehrlichkeiten anderer, finanzkräftigerer Klubs geweckt und das ist eine Tatsache, die wir akzeptieren müssen.“

Dass 1,96-Meter-Mann eine Verbindung zu Braunschweig aufgebaut hat, ist wohl kaum von der Hand zu weisen. Schließlich war der Wechsel im Sommer 2021 nicht sein erster in die Löwenstadt. Schon zwischen 2013 und 2016 spielet er hier. Erst sprang er für das Braunschweiger ProB-Team durch die Alte Waage, dann auch für die Herzöge Wolfenbüttel. Damit qualifizierte sich Amaize für höhere Aufgaben in der Bundesliga – genau wie es seine junge Kollegen tun.

Leistungsträger bei den Basketball Löwen

In der abgelaufenen Spielzeit markierte Amaize 9,4 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,9 Assists im Schnitt. Besonders in den kritischen Phasen der Saison übernahm er Verantwortung. Das war nötig. Schließlich gelang den Löwen gerade so der Klassenerhalt. Im Jahr davor waren seine messbaren Leistungen noch etwas stärker (13,7 Punkte, 3,8 Rebounds sowie 3,1 Assists im Schnitt). Nur eine schwere Knieverletzung bremste ih im Dezember 2021 aus.

Bei den Löwen „konnte ich zeigen, was in mir steckt, habe viel Verantwortung bekommen und durfte auch in der Rolle des Kapitäns weiter reifen. Außerdem haben meine Frau Sarah und ich uns hier sehr wohlgefühlt“, sagt Amaize.

