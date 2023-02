Fast alle dieser Siegerinnen in der EM-Qualifikation gegen Bosnien in Weißenfels (97:58) sind am Donnerstag auch in Wolfenbüttel dabei: (hinten von links) Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Ama Degbeon, Romy Bär, Marie Gülich, Emma Eichmeyer, DBB-Maskottchen, (Mitte) Anna Lappenküper, Laura Schinkel, Jessika Schiffer, Luisa Geiselsöder, Alina Hartmann, (vorne) Leonie Fiebich.