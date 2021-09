Vollgas in Hälfte zwei: Im ersten Abschnitt wurde David Krämer noch geschont, danach spielte er fast durch und trieb das Löwen-Spiel defensiv wie offensiv an.

Frankfurt. Braunschweigs Basketballer fuhren beim Auftaktsieg in Frankfurt in Hälfte eins ein Schonprogramm, um dann in Bestbesetzung überzeugend zuzuschlagen.