Die Löwen hoffen auf Schützenhilfe aus Bamberg

Hätte man Braunschweigs Basketballern zu Saisonbeginn gesagt, dass sie im letzten Punktspiel in eigener Halle um den Einzug in die Play-offs kämpfen, hätten Frank Menz und sein Team das sofort unterschrieben. Nun ist es so tatsächlich gekommen. Und auch, wenn sie zwischendurch noch besser im Rennen...